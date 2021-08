Politie onderzoekt bomdreiging in buurt Capitool

De Amerikaanse politie onderzoekt een bomdreiging in de buurt van het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool.

In de omgeving is een verdachte vrachtwagen geparkeerd. De chauffeur beweert dat hij een bom bij zich heeft.

De politie onderzoekt of zich explosieven in de truck bevinden en stuurt onderhandelaars, melden Amerikaanse media. In de wijde omgeving rond het voertuig worden mensen geëvacueerd.

Er is ook gemeld dat het Capitool zelf werd ontruimd, maar er zijn ook berichten dat iedereen het bevel heeft gekregen op zijn plek te blijven.



De truck staat bij de bibliotheek van het parlement. Deze Library of Congress geldt als een van de belangrijkste bibliotheken ter wereld.

Het Capitool is eerder dit jaar al kort in lockdown geweest toen een automobilist inreed op een veiligheidsbarrière. Begin januari werd het gebouw nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Trump, die het niet eens waren met zijn verkiezingsnederlaag.

