Vertrouwen in corona-aanpak daalt, draagvlak maatregelen stijgt

Het vertrouwen in het coronabeleid is weer gedaald en het draagvlak voor het langer handhaven van maatregelen is gestegen.

Dat zegt het RIVM op basis van eigen onderzoek, de veertiende zogenoemde meetronde dat het samen met de GGD doet.

Het vragenlijstonderzoek is uitgevoerd tussen 28 juli en 1 augustus 2021, onder 37. 874 deelnemers. "Waar tijdens de vorige ronde nog bijna de helft van de deelnemers (49 procent) positief was over de aanpak van de Nederlandse overheid, is dat in de huidige meetronde gedaald naar 31 procent", aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Als het om het handhaven van maatregelen gaat, ziet het instituut de sterkste stijging in het draagvlak voor het vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer.



In de afgelopen zes weken is 38 procent van de deelnemers op vakantie geweest, zo kwam het RIVM verder te weten. Van deze groep bleef 63 procent in Nederland. Alle reizigers die uit het buitenland terugkomen wordt gevraagd zo snel mogelijk een coronazelftest te doen.

Dit advies wordt veelal in de wind geslagen, meldt het RIVM: "Respectievelijk 12 procent, 13 procent en 26 procent van de deelnemers die terugkwamen uit een gebied met een groene, gele en oranje of rode kleurcode heeft na terugkomst een coronatest gedaan."

