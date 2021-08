Biden overweegt militairen langer in Kabul te houden

De Amerikaanse regering en de legerstaf praten over mogelijkheden om ook na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kabul te houden.

President Joe Biden zei zondagavond "te hopen dat het niet nodig is", maar "er is een discussie gaande om te verlengen".

De Amerikaanse strijdkrachten beheersen het luchtruim van Afghanistan en het vliegveld van de hoofdstad Kabul. President Biden wil dat de evacuaties van buitenlandse burgers en van Afghanen die voor westerse landen werkten voor 31 augustus worden afgerond. Veel landen zeggen meer tijd nodig te hebben en willen dat de Amerikaanse troepen langer blijven.

Dinsdag bespreken de leiders van de G7 op een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline. "We zullen zien wat we kunnen doen", zei Biden hierover. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten al andere landen helpen bij de evacuaties en dat zij hiermee zullen doorgaan.



Lange weg te gaan

Biden zei verder dat sinds juli de Amerikanen 33.000 mensen uit Afghanistan hebben geëvacueerd, van wie 11.000 in de afgelopen 36 uur.

Hij benadrukte echter dat "er nog een lange weg te gaan is". Meer dan 10.000 Amerikanen moeten nog worden opgehaald en de regering wil ook 50.000 Afghanen in veiligheid brengen.



De president probeerde zorgen weg te nemen over dat tussen de Afghaanse evacués zich mogelijk terroristen verschuilen. Geen enkel vliegtuig vliegt direct naar de VS, zei hij. In ruim twintig landen zijn "afhandelingsstations" opgezet waar Afghanen zorgvuldig gescreend worden.

"Eenmaal gescreend en schoon verklaard, zullen we de Afghanen die ons geholpen hebben, verwelkomen in de VS."

© ANP 2021