Toename aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen.

Maandag houden 678 patiënten met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat zijn er 18 meer dan zondag. Op de intensive cares liggen momenteel 224 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 17 juni, meer dan twee maanden geleden. Vergeleken met zondag zijn er vijf ic-patiënten bijgekomen.

Er werden in de afgelopen 24 uur 12 nieuwe ernstig zieke patiënten op de ic's opgenomen. Dit betekent dat zeven mensen de ic hebben verlaten. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel juist genoeg zijn opgeknapt.



Op de verpleegafdelingen worden op dit moment 454 coronapatiënten verzorgd, een stijging van 13 in vergelijking met zondag. In de klinieken werden 59 nieuwe mensen opgenomen met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Nieuwe coronapatiënten

Volgens de cijfers van het LCPS hebben de ziekenhuizen in de afgelopen week 525 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld 75 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 23 juli.



Op zondag zijn drie coronapatiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat moet de druk gelijkmatig verdelen over het land om te voorkomen dat de zorg vastloopt. De spreiding werd eind juli hervat vanwege de vierde golf.

In vier weken tijd hebben iets meer dan honderd mensen een bed buiten hun eigen regio gekregen. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 4200 coronapatiënten verplaatst.

