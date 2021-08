Frankrijk ziet 'Taliban-banden' bij gevluchte Afghanen

Onder de Afghanen die naar het Westen zijn geëvacueerd, bevinden zich mogelijk personen met banden met de radicale Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan.

Franse media spreken over meerdere gevallen. De Franse autoriteiten hebben een Afghaan met zijn familie in een hotel onder toezicht geplaatst, meldt een Franse journalist op Twitter.

In de Afghaanse hoofdstad was de man gezien terwijl hij bewapend was. Hij zou nauw contact hebben met de Taliban.

Volgens de krant Le Monde gaat het om zeker drie Afghanen. Het conservatieve Franse tijdschrift Valeurs actuelles meldt dat zeker vijf Afghanen meteen na hun aankomst onder streng toezicht zijn komen te staan. De autoriteiten zien een verhoogd risico op terrorisme.



Het blad baseert zich op instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de politie. De maatregel moet een terreuraanslag voorkomen. Vier Afghanen zouden zondag zijn gearriveerd, de vijfde in de nacht van zondag op maandag.

De meeste Afghanen die weg willen uit Afghanistan, zeggen juist te willen vluchten voor de Taliban. Zij vrezen wraak omdat zij buitenlandse troepen hielpen. Of zij willen niet onder de fundamentalisten leven.

