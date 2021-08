Meer kans op overstroming in West-Europa door klimaatverandering

De kans op hevige regenval zoals afgelopen juli, die in Limburg, België en Duitsland rampzalige overstromingen veroorzaakte, is 1,2 tot 9 keer groter door klimaatverandering.

Dat concludeert een gezamenlijke studie van 39 onderzoekers, verbonden aan verschillende Europese klimaatinstituten en universiteiten.

De intensiteit van zulk noodweer stijgt bovendien met 3 tot 19 procent als gevolg van klimaatverandering, berekenden de wetenschappers. De onderzoekers analyseerden historische neerslaggegevens uit West-Europa en gebruikten nieuw ontwikkelde modellen om het huidige klimaat te vergelijken met dat van ruim een eeuw geleden, toen de temperatuur wereldwijd gemiddeld nog 1,2 graden lager lag.

"Klimaatverandering vergroot de kans op overstromingen, en ook de intensiteit daarvan", concludeert onder meer Frank Kreienkamp van de Duitse weerdienst.



Rampzalige overstromingen kostten tussen 12 en 15 juli aan zeker 190 mensen in Duitsland het leven, en minstens 38 mensen in België. Ook zorgden de overstromingen voor miljarden euro's aan schade. Op één dag viel rond de rivieren de Ahr en de Erft in Duitsland 93 millimeter regen.

Friederike Otto, van het Environmental Change Institute van de Universiteit van Oxford, stelt dat de overstromingen in Limburg, België en Duitsland aantonen dat "zelfs ontwikkelde landen niet veilig zijn voor de ernstige gevolgen van extreem weer, waarvan we weten dat het erger wordt door klimaatverandering".



Maarten van Aalst van de Universiteit Twente, en tevens directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum, geeft toe dat catastrofale overstromingen nog altijd zeldzaam zijn. "Maar aan de andere kant zie je wel dat ze nu al wel waarschijnlijker zijn dan vroeger, en dat zij in de toekomst nog waarschijnlijker zullen worden."

Hij noemt de studie dan ook "een wake-up call".

© ANP 2021