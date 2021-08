Algerije verbreekt banden met Marokko

Algerije heeft de diplomatieke banden met Marokko verbroken.

Dat heeft de Algerijnse Minister van Buitenlandse Zaken Ramtane Lamamra vandaag bekend gemaakt tijdens een persconferentie in Algiers.

Lamamra las een verklaring voor namens de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune. De aankondiging komt een week na de bijeenkomst van de Algerijnse Hoge Veiligheidsraad, die destijds aangaf de betrekkingen met Marokko te zullen herzien.

Lamamra voerde aan dat dat "vijandige daden" van Rabat jegens Algerije de grondslag vormen voor het opmerkelijke besluit. Met name de uitlatingen van de Marokkaanse VN-vertegenwoordiger Omar Hilale zitten Algiers dwars.



Tijdens een bijeenkomst vorige maand in New York sprak Hilale zijn steun uit voor het zelfbeschikkingsrecht van het Kabyle-volk, een Berber-etnische groep in het noorden van Algerije.

De Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK, onafhankelijkheid) werd op 18 mei door de Algerijnse autoriteiten aangemerkt als een "terroristische organisatie". De verklaring van de Marokkaanse VN-diplomaat was dan ook tegen het zere been van Algerije, dat daarop haar ambassadeur in Rabat terugriep.



