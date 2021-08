Ministers: protest in Harskamp 'harteloos' en 'verwerpelijk'

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag noemde de demonstraties "harteloos".

Ernstig en verwerpelijk. Zo omschrijft defensieminister Ank Bijleveld de uit de hand gelopen demonstratie die dinsdagavond plaatsvond bij een militaire kazerne in Harskamp, waar Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen.

Op het protest in het dorp in de gemeente Ede waren zo'n 250 mensen afgekomen. Rond 21.30 uur liep het uit de hand. De aanwezigen gaven geen gehoor aan oproepen van de politie om weg te gaan, er werden autobanden in brand gestoken en leuzen gescandeerd als "eigen volk eerst" en "Harskamp is van ons".

"Ik vind het verschrikkelijk, echt verschrikkelijk", zei Bijleveld woensdag. "Ik denk dat deze mensen eens echt naar de tv moeten kijken, wat er gebeurt in de wereld. Hoe blij we moeten zijn dat we vrij zijn en dat we kunnen doen wat we kunnen doen." De minister denkt dat "mensen zich niet het leed in de wereld realiseren."



"Als u in nood bent, wilt u ook opgevangen worden", zei ze richting de betogers. "Ik hoop dat ze zich dat realiseren."

Minister Kaag zei zich vooral te willen richten op mensen die een constructieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld door spullen te brengen.

