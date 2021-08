NVIC: rek is eruit op ic's, eventjes opschalen kan niet meer

De rek is er nu echt uit op intensivecareafdelingen, zegt voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Hij vreest dat het ziekenhuizen dit najaar niet zal lukken om al het werk gedaan te krijgen als het aantal ernstig zieke coronapatiënten weer gaat toenemen en er een zware griepgolf zal komen, wat volgens deskundigen een reëel gevaar is.

"We hebben ook nog heel veel reguliere zorg in te halen. Dat kunnen we dan eigenlijk niet aan. De planbare zorg valt dan als eerste weer af. ". "Tijdens korte pieken kunnen we opschalen, maar als het continu is, dan moeten we grenzen stellen", zegt Gommers.

Van een crisissituatie, waarin tijdelijk extra hard moet worden gewerkt, kan na zo'n lange tijd niet meer worden gesproken, vindt Gommers. "De crisis is voorbij, we moeten leren leven met Covid. Het is na anderhalf jaar gewoon structureel. Eventjes opschalen kan niet meer."



"We zijn op het punt dat verpleegkundigen denken: is dit waar ik voor gekozen heb?", vervolgt hij. "Covid doet veel met mensen." Omdat meer ic-verpleegkundigen stoppen dan er worden opgeleid, is sprake van een structureel probleem, zegt de voorzitter van de NVIC.

Hij zegt dat het kabinet met "een grandioos plan" moet komen om meer ic-verpleegkundigen op te leiden. Daar hoort wat hem betreft ook bij dat "je mensen enthousiasmeert" en goed betaalt.



Krapte

De Volkskrant meldde woensdag dat diverse ziekenhuizen vacatures op de ic hebben, maar daar geen mensen meer voor kunnen vinden. Gommers herkent dat beeld. "We wisten dat dit gevaar bestond.

Het probleem was er al voordat Covid ging spelen, toen was er al krapte." Hij wijst erop dat in Nederland zes ic-bedden per 100.000 inwoners beschikbaar zijn. In Duitsland zijn dat er 25. "Dit zijn keuzes die we in het verleden gemaakt hebben."



Nu het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd tegen het virus, maar de besmettingen mede door de extra besmettelijke Delta-variant toch weer dreigen op te lopen, hebben we "niet zoveel knoppen meer om aan te draaien", stelt Gommers vast.

Coronavaccins blijken in de meeste gevallen behoorlijk effectief in het voorkomen van ernstige ziekte, maar de bescherming is nooit 100 procent. Zo'n 15 procent van de volwassen bevolking is niet gevaccineerd en bij mensen met een verzwakt immuunsysteem blijken vaccins ook minder goede bescherming te bieden, bleek onlangs uit Nederlands onderzoek.

Door die combinatie van factoren voorzien ziekenhuizen en virologen toch weer een toename van het aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames in het najaar.

