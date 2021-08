Biden blijft bij datum vertrek uit Kabul, vreest aanslag

De Amerikaanse president Joe Biden blijft erbij dat de Amerikaanse troepen het vliegveld van Kabul op 31 augustus verlaten.

Hij zei verder tegen de andere leiders van de G7-landen dat er wel een mogelijkheid is om de missie van de VS te verlengen, aldus The New York Times.

Volgens de krant gaf Biden als reden om niet langer te blijven dat er een "heel hoog risico" is op een terroristische aanslag, dus het doel blijft om over een week alle militairen weg te hebben uit de Afghaanse hoofdstad.

Europese landen hadden aangedrongen op een langer verblijf om alle Afghaanse bondgenoten te kunnen evacueren die zich bedreigd voelen door de radicale Taliban, de nieuwe machthebbers.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had al gezegd dat Biden niet overstag was gegaan.

