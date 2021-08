Schotland seponeert zaak om uitlevering Catalaanse separatist

Schotland stopt met de rechtszaak rond de uitlevering van de Catalaanse separatist Clara Ponsatí, omdat Ponsatí momenteel in België woont en dus buiten de jurisdictie van het Schotse hof is.

Spanje wil haar vervolgen wegens het volgens de Spaanse regering illegaal organiseren van het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië in 2017.

Ponsatí zou hebben aangegeven in België te blijven en niet meer terug te komen naar Schotland. "Je kan iemand niet uitleveren die hier niet is", meent de rechter volgens lokale media.

Madrid wil Ponsatí vervolgen, evenals Toni Comín en de voormalig president van Catalonië Carles Puigdemont. Tegen de drie loopt een Europees arrestatiebevel.



Na het referendum vluchtten de politici naar België en Schotland en werden in 2019 gekozen in het Europees Parlement. Hierdoor kregen ze parlementaire immuniteit, maar de Europese rechter heeft besloten dit op te schorten.

In België en Schotland werden processen aangespannen die moeten uitwijzen of de autoriteiten van deze landen het Europese aanhoudingsbevel moeten handhaven en de politici moeten overleveren. In België loopt deze zaak nog.

