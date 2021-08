Taliban: ruim 50 gewonden en onbekend aantal doden door aanslag

De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, hebben gezegd dat er ruim vijftig mensen gewond zijn geraakt bij een terroristische aanslag op de luchthaven van de hoofdstad Kabul en dat het aantal doden nog niet bekend is.

Eerder meldde een zegsman van de extremistische beweging, die sinds mei vrijwel het hele land onder de voet heeft gelopen, zeker dertien doden.

Berichten op Twitter doen vrezen dat het aantal doden oploopt. Er zouden lijken zijn weggedragen en in een kanaal gegooid. De Taliban veroordelen de aanslag op weerloze burgers fel.

Ze stellen daarbij dat de aanslag in een gebied was waar Amerikanen voor de veiligheid zorgen en dat de oorzaak van het bloedbad mede ligt in de aanwezigheid van de buitenlandse troepen in het land. Ze zeggen dat zodra die weg zijn, en zij zelf de orde hebben hebben hersteld, er geen aanslagen meer zullen zijn.



De terreuraanslag is vermoedelijk gepleegd door terroristen van een kleine terreurbeweging uit het oosten van het land met wortels in het aangrenzende Pakistan. Het is de Daesh in de Provincie Khorasan (ISKP) die claimt onderdeel te zijn van de 'internationale' Daesh.

De ISKP is ook met de Taliban in gevecht geraakt en is onder meer berucht door bloedige aanlagen op de sjiitische minderheid, de Hazara.

