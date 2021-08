Twaalf Amerikaanse militairen gedood bij aanslag Kabul

Bij de aanslag in Kabul zijn twaalf Amerikaanse militairen om het leven gekomen.

Volgens de Amerikaanse generaal McKenzie, die sprak via een videoverbinding op een persconferentie van het ministerie van Defensie in Washington, raakten vijftien soldaten gewond bij de twee dodelijke explosies.

Daarna volgde nog een schietpartij. Inmiddels claimt de radicale beweging Daesh achter de aanslag te zitten, waarbij ook tientallen Afghanen zouden zijn gedood.

De terreur bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad kwam enkele dagen voor het geplande vertrek van de laatste Amerikanen uit Afghanistan. Ze waren er bijna twintig jaar in de strijd tegen terrorisme.



De Amerikaanse generaal uitte al het vermoeden dat de daders van Daesh waren. Minstens twee extremisten bliezen zich op, daarna openden andere Daesh-strijders het vuur op militairen en burgers bij de luchthaven.

Het vliegveld wordt gebruikt voor de massale evacuaties van mensen die weg willen uit Afghanistan.



Daesh-Khorasan

Media spreken over de eerste Amerikaanse doden in Afghanistan sinds de machtsovername door de radicale Taliban eerder deze maand. Het zouden zelfs de eerste Amerikaanse gesneuvelden in ruim 1,5 jaar zijn in het land. President Joe Biden had eerder dit jaar de aftocht van de Amerikaanse troepen aangekondigd, die op 31 augustus moet zijn afgerond.



Daesh motiveert de aanslag met kritiek op de "samenwerking" tussen de Amerikanen en de Taliban bij de grootscheepse evacuatie-operatie uit Kabul, die door de VS wordt gecoördineerd. De claim komt van de tak van Daesh die in Afghanistan en Pakistan actief is, de Daesh-Khorasan. Deze extremisten zijn ook in conflict met de Taliban.

