Turkse president: Taliban willen Turkse hulp op luchthaven Kabul

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dat de Taliban een voorstel hebben gedaan.

Erdogan heeft gezegd dat er in Kabul is gesproken met de Taliban over het runnen van het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad na het vertrek van de Amerikanen op 31 augustus.

De Taliban willen alleen technische hulp en geen Turkse militairen over de vloer. Erdogan zei vrijdagmorgen, kort na de bloedige aanlagen voor de ingang van de luchthaven Hamid Karzai, dat hij nog geen beslissing heeft genomen omdat er veel risico's aan verbonden zijn.

Turkije heeft de Taliban al eens aangeboden het vliegveld draaiende te houden. Maar daar leken de Taliban toen geen enkele belangstelling voor te hebben. Turkije heeft in het kader van de missie van de NAVO in Afghanistan eerder al zes jaar de leiding over het vliegveld gehad.



Begin deze maand en voordat de Taliban Kabul verrassend snel onder de voet liepen, heeft Turkije aangeboden de luchthaven ook te leiden na het einde van de NAVO-missie. Maar Ankara wilde daar geld voor van de VS en vroeg Washington bovendien bepaalde "defensieve militaire installaties" achter te laten op het vliegveld.

Bovendien eiste Ankara dat de Turkse missie eerst een internationale status zou krijgen.

