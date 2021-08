Marokko meldt 7357 besmettingen en 97 coronadoden

Het Ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 97 coronadoden.

In de laatste 24 uur werden 7.357 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Tot dusver zijn in totaal 836.494 besmettingen vastgesteld en zijn 12.176 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de regio Casablanca-Settat (2.303), Rabat-Sale-Kenitra (1.310), gevolgd door Tanger-Tetouan-Al Hoceima (754).

In de regio Casablanca-Settat werden ook de meeste doden geregistreerd (16), gevolgd door Tanger-Tetouan-Al Hoceima (16) en Marrakech-Safi (14).



Het laatste etmaal zijn 9.522 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 757.268. Het herstelpercentage in Marokko is 90,5%.

Tot dusver hebben 17.022.176 mensen de eerste coronaprik gehad en zijn 14.068.939 mensen volledig gevaccineerd.

