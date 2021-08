UNHCR: mogelijk vluchten half miljoen Afghanen naar buurlanden

Mogelijk vluchten binnenkort een half miljoen Afghanen hun land uit als gevolg van de huidige crisis, vreest de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR.

Een hoge functionaris van de organisatie, Kelly Clements, zei dat er op dit moment nog niet veel Afghanen aan de grenzen staan, maar dat de situatie in het binnenland van Afghanistan sneller verslechtert dan verwacht.

De VN treffen voorbereidingen voor de opvang van een half miljoen mensen en dringen er bij de buurlanden op aan de grens open te houden en hulp te bieden.

Een woordvoerder van het Pakistaanse leger, generaal Babar Iftikhar, zei vrijdag dat de toestand aan de Afghaanse grens normaal en onder controle is en dat er geen ernstige incidenten zijn gemeld. Maar de strijdkrachten zijn voorbereid op wat er nog kan gebeuren, aldus de generaal.



Volgens ooggetuigen op Twitter is er door Pakistaanse militairen op Afghanen geschoten die de grens wilden oversteken bij de grensovergang Torkham, 180 kilometer ten oosten van Kabul. Daarbij zouden slachtoffers zijn gevallen.

De situatie in Afghanistan is volgens het VN-Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) "catastrofaal" en wordt alleen maar erger. De verwachting is dat een derde van de bevolking honger zal lijden. De VN willen in Afghanistan blijven om humanitaire hulp te leveren en hebben 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) nodig om dit jaar 16 miljoen mensen te bereiken. Er is momenteel een tekort van 800 miljoen dollar.

© ANP 2021