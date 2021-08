RIVM: vaccins beschermen even goed tegen opname bij Delta-variant

De coronavaccins beschermen even goed tegen ziekenhuis- en ic-opnames na besmetting met de Delta-variant van het virus als na besmetting met de Alfa-variant.

Dat stelt het RIVM op basis van onderzoek met Nederlandse vaccinatie- en ziekenhuiscijfers.

De kans om als volledig gevaccineerd persoon na besmetting opgenomen te worden in het ziekenhuis is twintig keer lager dan voor een niet-gevaccineerd persoon. De kans om op een ic te belanden, is als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein.

De coronavaccins die in Nederland worden gegeven beschermen gemiddeld voor 95 procent tegen ziekenhuisopnames en voor 97 procent tegen ic-opnames na besmetting met de Delta-variant, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Nederland is het meeste geprikt met het vaccin van Pfizer/BioNTech.



De mate van bescherming na de vaccins van Moderna, AstraZeneca en Janssen kunnen wat meer afwijken van deze percentages, omdat er minder met deze vaccins is geprikt. Moderna is bovendien aan relatief veel mensen met een hoog medisch risico gegeven. Bij deze mensen kunnen de vaccins minder goed werken.

Mensen jonger dan 70 jaar die volledig zijn gevaccineerd met Pfizer zijn voor meer dan 98 procent beschermd tegen ziekenhuis- en ic-opnames. Dat wil zeggen dat voor deze groep de kans om opgenomen te worden 50 keer kleiner is dan voor niet-gevaccineerde mensen.

Effectiviteit

Bovendien blijkt volgens het RIVM uit de analyses niet dat de effectiviteit van de vaccins in de eerste maanden na de vaccinatie daalt. Het instituut vermeldt daarbij wel dat in de eerste vier maanden van de vaccinatiecampagne slechts 1 miljoen mensen gevaccineerd werden (inmiddels staat de teller op 10 miljoen volledig gevaccineerden). De effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuis- en ic-opnames wordt daarom blijvend geanalyseerd.

Tussen 4 april en 20 augustus van dit jaar werden er 15.222 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Van deze mensen was 88 procent ongevaccineerd, aldus het RIVM. 7,4 procent was gedeeltelijk ingeënt en 4,6 procent was volledig gevaccineerd.

© ANP 2021