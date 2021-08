Amerikaanse drone raakt doelwit Afghaanse tak van Daesh

Een Amerikaanse drone heeft een doelwit van Daesh-Khorasan, de Afghaanse tak van terreurgroep Daesh, succesvol aangevallen.

In een verklaring meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie dat een 'planner' in het oosten van Afghanistan om het leven is gebracht.

De missie is uitgevoerd in het kader van terrorismebestrijding, één dag nadat 13 Amerikaanse militairen bij het vliegveld van Kabul om het leven kwamen toen een extremist zichzelf opblies.

Defensie meldt dat er "voor zover bekend" geen burgers bij de droneaanval om het leven zijn gekomen.



Donderdag waarschuwde de Amerikaanse president Joe Biden de verantwoordelijken voor de dodelijke aanslag op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul, die door Daesh werd opgeëist, al.

"Wij zullen jullie niet vergeven, wij zullen jullie niet vergeten, wij zullen jullie laten boeten", zei de president in een toespraak vanuit het Witte Huis.

