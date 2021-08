Merkel wil meer investeringen in hernieuwbare energie in Afrika

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat Duitse bedrijven meer investeringen moeten doen op het gebied van hernieuwbare energie in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Dat heeft Merkel gezegd op een conferentie in Berlijn over economische initiatieven door Duitse ondernemingen in het zuiden van het Afrikaanse continent.

Volgens Merkel beschikt Afrika over groot marktpotentieel, maar moet die beter worden gebruikt. Dat geldt met name voor projecten rond duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie.

"Om de wereldwijde klimaatdoelen daadwerkelijk te kunnen behalen is het van enorm belang dat dit wordt uitgebouwd", aldus Merkel.



De bondskanselier had op de conferentie, die deels online werd gehouden, ook gesprekken met staatshoofden en regeringsleiders van Afrikaanse landen over versterking van de economische samenwerking met Duitsland.

Daarnaast werd gesproken over de economische impact van de coronacrisis op Afrikaanse landen

