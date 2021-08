Coronabetogingen in Berlijn en in Frankrijk

Duizenden mensen hebben zaterdag in Berlijn gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering, ondanks een verbod massaal de straat op te gaan.

Ze keerden zich vooral tegen de beperkingen die invloed hebben op het dagelijks leven, zoals de mondkapjesplicht. In Frankrijk is voor de zevende zaterdag op rij gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering.

In de Duitse hoofdstad waren uit voorzorg grote delen van het regeringscentrum afgesloten. Hier en daar kwam het tot schermutselingen, waarbij de politie pepperspray gebruikte. Ruim honderd personen werden aangehouden omdat ze regels overtraden. Zeker een agent raakte gewond.

Omdat Berlijn de meeste demonstraties had verboden, waren vier organisaties naar de rechter gestapt. Slechts een betoging met maximaal vijfhonderd mensen kreeg toestemming.

De politie telde uiteindelijk 4000 deelnemers, de organisatoren hadden op zo'n 10.000 gehoopt. Voor zondag is een nieuw protest gepland.

Traangas

In Frankrijk moest de politie in meerdere steden traangas inzetten, zoals in Parijs en Toulouse. Drie agenten raakten lichtgewond. Zeker zestien personen zijn gearresteerd.



De opkomst bij de ruim tweehonderd protestmarsen was met 160.000 deelnemers opnieuw lager dan de laatste keren, volgens tellingen van de autoriteiten. Vorige week werden in het hele land nog ruim 175.000 betogers geteld. De week daarvoor waren het er 215.000 en daarvoor nog meer.

De betogers zijn het niet eens met de coronagezondheidspas, waarmee je moet bewijzen dat je bent gevaccineerd, genezen of negatief getest. De pas is nodig als je bijvoorbeeld een bar of restaurant binnen wil, maar ook bij een bezoek aan sportclub, theater of een groot winkelcentrum. Daarnaast is er veel weerstand tegen de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel.

