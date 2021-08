Kersverse raadsman moordverdachte Iliass K. stapt binnen dag op

algemeen 30 aug 12:52

Meervoudig moordverdachte Iliass K. zit zonder advocaat. Maandag legde zijn nieuwe raadsman, die hij zondagavond in de arm had genomen, tijdens een zitting in de rechtbank op Schiphol zijn werkzaamheden neer.

Aanleiding was dat de rechtbank hem de vier maanden inleestijd weigerde die hij vroeg. Tegen Amsterdammer K. (33) werd eind mei een levenslange gevangenisstraf geëist voor het aansturen van drie moorden in 2014 en het geven van zeker twee, niet uitgevoerde, moordopdrachten in 2014 en 2015. Volgens het OM maakte K. deel uit van een bende die zou zijn voortgekomen uit de organisatie van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha. Een van de moorden waarvan hij wordt verdacht is die op de volstrekt onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont uit Amsterdam, die in de zomer van 2014 bij vergissing werd doodgeschoten.

Gevolgen

Twee weken na de strafeis gaf vermeend moordmakelaar K. - die zich tot dan toe volledig had beroepen op zijn zwijgrecht - aan alsnog een boekje open te willen doen. Dat gebeurde op de dag dat zijn toenmalige raadsman zijn verdediging zou voeren. De rechtbank hield de zaak tegen K. en acht medeverdachten daarop aan tot maandag, de dag dat volgens de oorspronkelijke planning uitspraak zou worden gedaan. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van de beslissing van K.'s raadsman voor de strafzaak zijn. De rechtbank wees zijn verzoek om vier maanden inleestijd juist af om te voorkomen dat het proces verder zou uitlopen. De wegen van K. en zijn vorige advocaat scheidden zich om onbekende redenen in juli, zo bleek maandag.