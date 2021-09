Rutte overlegt met Macron over voorkomen vluchtelingenstroom

Het voorkomen van een nieuwe vluchtelingenstroom is een van de hoofdonderwerpen van het gesprek dat demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond heeft met de Franse president Emmanuel Macron.

Dat zei Rutte voorafgaand aan het gesprek tegen media. "Het laatste wat je wilt is een herhaling van wat gebeurde in 2015 en 2016 met de Syrische vluchtelingencrisis", aldus Rutte.

"Iedereen is zeer gemotiveerd om dat te voorkomen." Om zo'n nieuwe stroom te voorkomen is het volgens hem belangrijk dat enige mate van stabiliteit en normaliteit terugkeert in Afghanistan.

Verder overleggen Rutte en Macron over het terughalen van mensen uit Afghanistan Daarvoor is het belangrijk dat je weer "een veilige presentie" krijgt in het land, aldus Rutte. De laatste Nederlandse diplomaten hebben het land vorige week verlaten toen de evacuatiemissie stopte.



Om mensen uit Afghanistan te krijgen zal Nederland "op enig moment" rechtstreeks contact hebben met de Taliban. Dat zal "onder heel strikte voorwaarden", gebeuren, aldus Rutte.

Het zal geen erkenning van het regime inhouden en het zal alleen als doel hebben om mensen te evacueren.

© ANP 2021