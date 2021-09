LCPS: Flinke daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

algemeen 1 sep 14:51

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 28 afgenomen. Dat is de grootste daling op één dag sinds 11 augustus.

Maandag werd juist nog de grootste stijging van het aantal coronapatiënten in meer dan een maand gemeld. Woensdag liggen er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in de ziekenhuizen nog 643 patiënten met Covid-19, de zieke die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op de intensive cares liggen op dit moment 207 coronapatiënten, een daling van vijf ten opzichte van 24 uur geleden. De verpleegafdelingen verzorgen momenteel nog 436 patiënten met Covid-19, 23 minder dan een dag eerder.

Er kwamen afgelopen etmaal 66 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen bij. Dat betekent dat er veel meer patiënten zijn ontslagen, overleden of overgeplaatst naar een intensive care-afdeling, waardoor de bezetting op de verpleegafdelingen alsnog afnam. Dat geldt ook voor de ic's. Daar werden negen nieuwe ernstig zieke coronapatiënten opgenomen, maar omdat er meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten daalde de bezetting op de ic's evengoed. © ANP 2021