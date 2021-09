Kaag: Nederlandse delegatie sprak met vertegenwoordigers Taliban

Een Nederlandse delegatie heeft in Qatar gesproken met vertegenwoordigers van de Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan.

Dat heeft minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken bevestigd tijdens een persconferentie.

De demissionaire bewindsvrouw zegt dat het om "een eerste ontmoeting op ambtelijk niveau" ging. In Afghanistan zitten nog veel mensen vast die het land willen verlaten.

Het gaat om Nederlanders, maar ook om Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen of bijvoorbeeld Nederlandse journalisten en ontwikkelingsorganisaties hebben bijgestaan.



Volgens Kaag is het lot van deze mensen besproken. Daarnaast was het ook een "verkennend gesprek om te achterhalen wat de positie van de Taliban is, anders dan gepresenteerd in openbare statements", zei Kaag. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de behandeling van meisjes en vrouwen.

Kaag maakt een rondreis door de regio om te praten over de ontwikkelingen in Afghanistan. Inmiddels is ze in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

