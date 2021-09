Vier Nederlandse universiteiten stijgen op wereldranglijst

Vier van de beste Nederlandse universiteiten stijgen op de nieuwe World University Rankings van het Britse tijdschrift Times Higher Education.

In de top-100 staan in totaal zeven Nederlandse universiteiten, net als voorgaande jaren.

Wageningen University & Research (WUR) is het hoogstgeplaatst, op plek 53. Vorig jaar stond Wageningen van de Nederlandse universiteiten ook bovenaan, toen nog op plek 62.

Ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) stijgt in de ranglijst, van plek 66 naar plek 65. De Universiteit Utrecht schuift zes plekken op naar boven, van 75 naar 69.



De universiteit in Leiden daalt juist een plek, van 70 naar 71. De Erasmus Universiteit Rotterdam blijft op plek 72 staan, de TU Delft stijgt van plek 78 naar plek 75 en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijft op plek 80 staan.

De ranglijst van Times Higher Education is een van de belangrijkste internationale lijsten voor het beoordelen van prestaties van universiteiten. Voor de nieuwste lijst zijn meer dan 1600 verschillende universiteiten in 99 landen en gebieden beoordeeld op verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en internationale positionering.



De Universiteit van Oxford staat voor het zesde jaar op rij op plek 1. China heeft dit jaar voor het eerst twee instituten in de top 20 staan en er zijn dit jaar zes nieuwe landen en gebieden met hun universiteiten in de lijst opgenomen: Azerbeidzjan, Ecuador, Ethiopië, Fiji, Palestina en Tanzania.

De top 100 noteert geen universiteiten in Marokko. De Sidi Mohamed Ben Abdellah universiteit in Fez staat maar net in de top 1.000.

