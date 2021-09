Taliban vestigen hoop vooral op samenwerking met China

De Taliban denken na het vertrek van buitenlandse troepen uit Afghanistan economisch nauw te kunnen samenwerken met China.

"China is onze belangrijkste partner", zei Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid tegen de Italiaanse krant La Repubblica. "Het is klaar om te investeren en ons land opnieuw te bouwen. ".

De extremisten van de Taliban hebben de afgelopen maanden vrijwel heel Afghanistan veroverd en moeten nu besluiten hoe ze het land gaan besturen. De vorige regering kreeg steun vanuit het Westen, maar westerse landen hebben de geldkraan inmiddels grotendeels dichtgedraaid.

De Taliban, die volgens ingewijden vrijdag een regering presenteren, verwachten zaken te kunnen doen met China. Mujahid zei dat de kopermijnen in zijn land met Chinese hulp gemoderniseerd kunnen worden. "Via China krijgen we toegang tot markten over de hele wereld."



De fundamentalisten hadden in de jaren 90 ook al een groot deel van Afghanistan in handen. Toen voerden ze een schrikbewind. De Taliban proberen de wereld dit keer een gematigder gezicht te laten zien, onder meer op het gebied van vrouwenrechten.|

Mujahid beloofde in La Repubblica dat vrouwen ook in de toekomst mogen studeren aan universiteiten. Ook mogen vrouwen volgens de Taliban-woordvoerder blijven werken, bijvoorbeeld als verpleegkundigen. Hij sloot echter uit dat een Taliban-regime vrouwelijke ministers zal aanstellen.

