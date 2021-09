Spanje ruimt puin na extreem noodweer

In Spanje zijn de opruimwerkzaamheden in volle gang na het noodweer van eerder deze week.

Toen leidde zware neerslag tot overstromingen. Auto's zijn meegesleurd door het water, gebouwen liepen vol modder en vele duizenden huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.

In het zwaar getroffen Alcanar in Catalonië proberen brandweerlieden en inwoners de straten weer vrij te maken. Die waren door de regen veranderd in kolkende rivieren. Inmiddels wordt met bezems en brandspuiten geprobeerd om de modder, restanten van bomen en ander puin te verwijderen.

Burgemeester Joan Roig van Alcanar zei op de radio dat de gemeente feitelijk is verwoest. "Het leek alsof de wereld eindigde." De regionale autoriteiten hebben ruim tachtig mensen tijdelijk ondergebracht in hotels en een sporthal.



Metrostations gesloten

Door de storm viel ook de stroom uit bij 10.000 huishoudens in Catalonië. Inmiddels zijn die problemen grotendeels verholpen. Een woordvoerder van elektriciteitsbedrijf Endesa liet weten dat nog maar tweehonderd woningen verstoken zijn van elektriciteit.



Er viel ook veel regen in de regio Madrid, waar woensdag metrostations moesten sluiten vanwege de wateroverlast. Ook in de regio Navarra was sprake van wateroverlast.

De autoriteiten hebben geen melding gemaakt van doden, al moesten wel mensen worden gered uit auto's die waren gestrand in het stijgende water.

Premier Pedro Sánchez verklaarde donderdag dat de hulpdiensten "onvermoeibaar" doorwerken. Hij zei dat de problemen in ondergelopen gebieden "zo snel mogelijk" verholpen moeten worden.

© ANP 2021