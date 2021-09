Marokko: ruim 1000 arrestaties wegens fraude met PCR-tests

De Marokkaanse politie heeft tot dusver ruim 1.000 verdachten gearresteerd in de aanhoudende strijd tegen fraude met PCR-testen.

Dat meldden de Marokkaanse autoriteiten eerder deze week.

Volgens de politieverklaring zijn 982 personen gearresteerd en werden meer dan 220 documenten in beslag genomen. De documenten omvatten zowel vervalste PCR-tests als valse vaccinatiepassen.

Ruim de helft van de aangehouden personen betreft buitenlandse reizigers die op internationale transitpunten tegen de lamp liepen. De politie arresteerde 99 personen op de luchthaven van Mohammed V in Casablanca. In de haven van Nador werden 95 mensen ingerekend en op de luchthaven Aroui (eveneens in Nador) werden 69 vermeende fraudeurs opgepakt. Op de luchthaven Marrakech-Menata werden 25 reizigers opgepakt.



De politie in Oujda heeft een crimineel netwerk weten te ontmantelen dat zich op grote schaal bezig hield met het vervaardigen van vervalste PCR-tests. De politie vermoedt dat de fraudeoperatie van transnationale aard is, veel van de verdachten zouden banden hebben met verdachten in de Europese Unie (EU).

Rabat maakt zich steeds meer zorgen over de toename in het aantal valse COVID-19-documenten en meldde vorige week streng te zullen optreden tegen fraudeurs.

© MAROKKO.NL 2021