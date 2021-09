Marokko gestart met vaccineren scholieren van 12 tot en met 17 jaar

Sinds 31 augustus is in Marokko gestart met de inenting van 12-17-jarigen

Minister Said Amzazi (Onderwijs) en minister Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid) gaven dinsdag het startsein voor de campagne die bedoeld is om de groepsimmuniteit in het onderwijs te versnellen.

De campagne richt zich op meer dan 3 miljoen studenten, stagiaires van particuliere en openbare scholen, buitenlandse scholen en instellingen voor beroepsopleiding. De scholieren kunnen terecht bij ruim 420 vaccinatiecentra in heel Marokko.

De autoriteiten benadrukten dat de inenting "gratis en vrijwillig" plaatsvind en dat deze zal worden uitgevoerd met instemming van ouders en voogden.



De coronacommissie die verantwoordelijk is voor de nationale vaccinatiecampagne keurde onlangs het gebruik van vaccins van Sinopharm en Pfizer goed voor gebruik tijdens de jongerencampagne die plaats vindt onder het motto: "Vaccineer mijn kinderen, bescherm ze en laat ze hun opleiding in veilige omstandigheden voortzetten."

Volgens de verklaring van het zorgministerie zijn de vaccinatiecentra verspreid over het hele land en zullen er mobiele vaccinatie-eenheden worden ingezet om vaccins toe te dienen aan kinderen die niet naar de vaccinatiecentra kunnen reizen. Prikken kan zonder afspraak.



Het onderwijsministerie besloot vorige maand om de start van het schooljaar met een week uit te stellen, van 3 september naar 10 september om "veilige omstandigheden te garanderen".

In Marokko overleden in augustus acht kinderen als gevolg van een coronabesmetting, 117 anderen verkeren in kritieke toestand.

