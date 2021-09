Taounate opgeschrikt door bijlmoordenaar, 2 doden en zwaargewonde peuter

Begin deze week werden de inwoners in de gemeente Tafrat (provincie Taounate) opgeschrikt door de gruwelijke aanval op een jong gezin.

Vader en moeder van het gezin kwamen bij de aanval om het leven, de zoon (2) ligt nog zwaargewond op de intensive care.

De 20-jarige verdachte ging zijn buren met een bijl te lijf. De vrouw overleed ter plekke, haar man en zoon werden in kritieke toestand opgenomen in het Hassan II-ziekenhuis in Fez. De man overleed dinsdag aan zijn verwondingen.

Omwonenden slaagden er in om de verdachte te overmeesteren en over te dragen aan de koninklijke gendarmerie. De politie doet onderzoek naar de toedracht en het motief.

