Algerije-Marokko conflict: Arabische staten willen bemiddelen

Sinds Algerije besloot de betrekkingen met Marokko stop te zetten hebben meerdere Arabische landen aangeboden te willen bemiddelen om de politieke crisis op te lossen.

Een aantal Maghreb- en Arabische landen spraken hun spijt uit over de verslechtering van de Marokkaans-Algerijnse betrekkingen, in de hoop deze zo snel mogelijk te herstellen en de onderlinge verschillen te overwinnen, een standpunt dat ook door de Afrikaanse Unie (AU) werd verwoord in een onlangs uitgegeven verklaring, namens AU-president Moussa Faki.

Buitenlandministers sjeik Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah (Koeweit), Sameh Shoukry (Egypte) en Faisal bin Farhan (Saoedi-Arabië) hebben telefoongesprekken gevoerd waarin bilaterale betrekkingen en regionale ontwikkelingen werden besproken met buitenlandministers Nasser Bourita (Marokko) en Ramtane Lamamra (Algerije).

De Mauritaanse Minister van Buitenlandse Zaken Ismail Ould Cheikh Ahmed deed eerder al pogingen om te bemiddelen tussen Bourita en Lamamra.



Vorige week kondigde de Algerijnse buitenlandminister Lamamra aan dat zijn regering de diplomatieke betrekkingen met Marokko stop zet. Lamamra beweerde in een televisieverklaring dat Marokko steun zou hebben verleend aan de Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK).

De organisatie pleit voor onafhankelijkheid van het Kabylië - een Berber-etnische groep in het noorden van Algerije- en werd onlangs door Algerije aangemerkt als terroristische organisatie.



Algerije beschuldigt de separatisten er van de recente bosbranden te hebben aangewakkerd, Marokkaanse inlichtingendiensten zouden de separatisten daarbij hebben geholpen.

Rabat ontkent en verwijt Algiers er van de ongefundeerde aantijgingen te hebben gemaakt als afleiding voor de binnenlandse crisis waar Algerije al geruime tijd mee kampt.

