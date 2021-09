Baskin-Robbins opent eerste vestiging in Marokko

De Amerikaanse ijsketen Baskin-Robbins heeft vorige week de eerste Marokkaanse franchise geopend in Casablanca.

De Amerikaanse onderneming telt meer dan 8.000 winkels in 53 landen. De vestiging in Marokko bevindt zich in het winkelcentrum Morocco Mall in Casablanca.

"Meer dan ooit verlangen mensen naar de vreugde en het comfort van ijs", zegt Ahmed Osman, CEO van Galadari Food and Beverage Division. Zijn organisatie zal de vestiging in Casablanca runnen.

In een persbericht van het bedrijf merkt Osman op dat de locatie in Morocco Mall slechts de eerste van vele in het land zal zijn. De CEO hoopt dat de "unieke smaken en leuke sfeer" van het merk, samen met de branchespecifieke ervaring, het bedrijf zullen helpen zich op de Marokkaanse markt te vestigen.



"We zijn verheugd om Galadari Ice Cream Company te ondersteunen bij het officieel introduceren van Baskin-Robbins op de Marokkaanse markt", zei Michael Haley van Inspire Brands, het moederbedrijf van Baskin-Robbins. "Gedurende onze vier decennia van samenwerking heeft Galadari die unieke merkervaring echt tot leven gebracht in het Midden-Oosten, Australië en nu Afrika", voegde hij toe.

Inspire Brands is tevens het moederbedrijf van Dunkin Donuts, een andere Amerikaanse franchise die in juli van dit jaar de deuren opende in Marokko.



Inspire Brands is nu toegetreden tot de groeiende lijst van internationale fastfoodmerken die nieuwe kansen zoeken in het Noord-Afrikaanse land.

Andere Amerikaanse fastfoodketens in Marokko zijn Burger King, McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut en Starbucks.

