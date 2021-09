WK-kwalificatieduel Marokko uitgesteld na staatsgreep in Guinee

De WK-kwalificatiewedstrijd van Marokko in en tegen Guinee is uitgesteld vanwege een staatsgreep in het Afrikaanse land.

Dat gebeurde volgens de FIFA "om de veiligheid van alle spelers en officials te kunnen garanderen".

Het duel zou maandag gespeeld worden. Commando’s hebben president Alpha Condé (83) gevangengenomen, zo is te zien op video’s die op sociale media zijn verspreid.

De coupplegers zeggen dat de regering is ontbonden, de grenzen zijn gesloten en de grondwet is opgeschort, hoewel de regering stelt dat de aanval op het presidentieel paleis is afgeslagen.



Het duel zou gespeeld worden in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Het leger patrouilleert daar door de straten. Sinds zondagochtend werd met automatische wapens geschoten in de hoofdstad, met name in de wijk waar het paleis en regeringsgebouwen staan.

Ook zijn tanks en zwaarbewapende pick-uptrucks gesignaleerd. Buitenlandse ambassades hebben mensen geadviseerd niet de straat op te gaan.



De Marokkaanse speler Achraf Hakimi tweette maandag dat het team "veilig en gezond in Marokko was teruggekeerd" na een "zeer intense dag".

Ajacied Noussair Mazraoui was er niet bij in Guinee en ook Hakim Ziyech ontbrak. De speler van Chelsea werd wegens "onacceptabel gedrag" in de laatste wedstrijden voor zijn land niet opgenomen in de Marokkaanse selectie. Onder anderen AZ-speler Zakaria Aboukhlal en Souffian El Karouani van NEC waren wel aanwezig in Guinee.

