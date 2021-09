Fez ontdoet zich van parkeerwachters

marokko 6 sep 16:05

Na talrijke klachten is de gemeente Fez er eindelijk in geslaagd een eind te maken aan de stortvloed van illegale parkeerwachters in de stad.

Automobilisten kunnen voortaan vrij parkeren op openbare parkeerplekken zonder te vrezen voor de intimiderende praktijken van de zelfbenoemde parkeerwachters. Sinds mei werd in Marokko opgeroepen de diensten van clandestiene parkeerwachters te boycotten. Onder de hashtag 'Boycott_moul_gilet' werden automobilisten opgeroepen de parkeerwachters, of gele vestjes, niet te betalen. De boycotcampagne was bedoeld om de illegale praktijken van de parkeerwachters (buitensporige prijzen, agressief en intimiderend gedrag, dreigementen en chantage) aan de kaak te stellen. De boycotoproep ontving veel bijval en belandde op de agenda van de Tweede Kamer.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukte in een reactie dat het parkeren op openbare plekken onder het openbaar domein valt en dat er wetgeving bestaat over het heffen van parkeertarieven. Vaak komt de vergoeding voor de clandestiene parkeerwachters bovenop het officieel geldende parkeertarief dat via de parkeerautomaat wordt geïnd. © MAROKKO.NL 2021