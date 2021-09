BBC: Algerije gebruikt Marokko als zondebok: 'oude tactiek'

De tactieken van de Algerijnse regering waarbij buitenlandse actoren en de media de schuld krijgen komt "rechtstreeks uit het leerboek van totalitaire staten".

Dat melden analisten van de BBC in een recente publicatie dat verscheen in de nasleep van de eenzijdige opschorting van de Algerijns-Marokkaanse betrekkingen.

Volgens de Britse nieuwsdienst zijn de "oorlogszuchtige acties" van Algerije jegens Marokko niets nieuws en worden de "oude tactieken" doorgaans gebruikt door "totalitaire staten" om de aandacht af te leiden van het eigen falen van het regime bij de aanpak van binnenlandse problemen.

Het BBC-rapport benadrukt dat het Algerijnse politieke establishment "al tientallen jaren door dezelfde kliek wordt geleidt", voornamelijk bestaande uit een militaire vleugel die de teugels van de macht achter een "civiele façade" houdt. Doorgewinterde en diepgewortelde politici hebben de oliereserves van het land uitgebuit om "de eigen zakken te vullen", ten koste van het Algerijnse volk.



Algerijnse aantijgingen

Eind augustus kondigde de Algerijnse buitenlandminister Ramtane Lamamra aan dat zijn regering de diplomatieke betrekkingen met Marokko stop zet. Lamamra beweerde in een televisieverklaring dat Marokko steun zou hebben verleend aan de Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK).

MAK pleit voor onafhankelijkheid van het Kabylië - een Berber-etnische groepering in het noorden van het land - en werd onlangs door Algerije aangemerkt als terroristische organisatie. Algerije beschuldigt de separatisten er van de recente bosbranden te hebben aangewakkerd en Marokkaanse inlichtingendiensten zouden daarbij een leidende rol hebben gehad.



Rabat ontkent en verwijt Algiers er van de ongefundeerde aantijgingen te hebben gemaakt als afleiding voor de binnenlandse problemen waar Algerije al geruime tijd mee kampt.

De recente toenemende agressieve houding van de Algerijnse regering komt niet geheel onverwachts, maar nu de internationale pers steeds vaker over de penibele economische situatie in Algerije bericht kunnen Algerijnse politici zich niet langer verschuilen achter Marokko als zondebok voor de economische crisis in Algerije.

Jongeren in het grootste land van Afrika verlangen naar politieke verandering en laten die wens steeds krachtiger horen. Met kreten als "ze moeten allemaal aftreden" zijn de jonge demonstranten misschien wel Algerije's beste hoop op een betere toekomst, aldus de BBC.

