Spanje en Nederland verliezen aandeel in Europese tomatenmarkt, Marokko en Turkije winnen terrein

De afzet van Nederlandse en Spaanse tomaten op de Europese markt daalde in de eerste helft van de afgelopen 5 jaar respectievelijk met 21 procent en 28 procent.

De afzet van Marokkaanse en Turkse tomaten op de Europese markt steeg in dezelfde periode met respectievelijk 16 procent en 35 procent.

In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht Nederland 290 miljoen kilo tomaten in Europa, aanzienlijk minder dan het volume van 370 miljoen kilo in de eerste zes maanden van 2017. Spanje zag de afzet afnemen van 430 miljoen in 2017 naar 310 miljoen in 2021.

Marokko heeft daarentegen de afgelopen vijf jaar een gestage toename gezien in het jaarlijkse afzetvolume. In de eerste helft van 2021 verkocht Marokko ruim 263 miljoen kilo tomaten aan EU-lidstaten, tegenover 227 miljoen kilo in het jaar 2017.



De verkoop van Turkse tomaten aan de EU vertoonde tot 2019 een dalende trend. Sindsdien herstelden de afzetcijfers in de eerste helft van elk jaar en werd een toename waargenomen van meer dan 100 procent. In de afgelopen vijf jaar heeft Turkije de tomatenexport naar de EU verhoogd van 75 miljoen kilogram in 2017 naar 100 miljoen kilogram in de eerste zes maanden van 2021.

De Marokkaanse exportbranche is zichzelf aan het versterken en aan het positioneren als de belangrijkste leverancier van verse groenten en fruit voor de Europese markt. In 2019 importeerde de Europese Unie 1,4 miljoen ton groenten en fruit uit Noord-Afrika, 4% meer dan in 2018 en 40% meer dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.

