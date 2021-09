Verzoening Marokko-Spanje: benoeming nieuwe ambassadeurs aanstaande

Marokko en Spanje gaan hun ambassadeurs in Madrid en Rabat veranderen om de "verzoening" tussen de twee landen te vergemakkelijken

Spaanse media meldden dat Madrid zich voorbereidt op de benoeming van een nieuwe ambassadeur in Rabat, ter vervanging van de huidige ambassadeur Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez.

De Spaanse herbenoeming is bedoeld om de relatie met Rabat te herstellen en gebeurt in navolging van de herbenoeming van de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken. Arancha Gonzalez Laya werd vervangen door de voormalige ambassadeur van Spanje in Parijs, Jose Manuel Albars. De zet was bedoeld om de weg vrij te maken om de politieke crisis tussen de twee landen te beëindigen.

De betrekkingen tussen de twee landen bereikten een historisch dieptepunt nadat Madrid eerder dit jaar toeliet dat Polisario-voorman Brahim Ghali in een Spaans ziekenhuis kon worden behandeld. De separatistenleider wordt al jaren gezocht voor mensenrechtenschendingen.



De diplomatieke crisis bereikte medio mei een hoogtepunt na de massale illegale migratieoperatie in de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika. Duizenden Marokkanen en sub-Sahara migranten wisten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied te bereiken, naar verluidt omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen als vergelding voor de Spaanse onverschilligheid in de Polisario-kwestie.



Volgens de Spaanse nieuwsdienst El Mundo zal Rabat een soortgelijke stap zetten door een vervanger aan te stellen voor de huidige ambassadeur van in Madrid, Karima Benyaich.

