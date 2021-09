Badr Hari nog steeds strijdbaar na pijnlijke knock-out: 'Ik zal jullie trots maken'

De Marokkaans-Nederlandse kickboks-legende Badr Hari zoekt nieuwe uitdaging en hoopt op een rematch na de dramatische knock-out.

"Jullie zijn teleurgesteld en ik ben teleurgesteld", schrijft Hari op Instagram als reactie op zijn knock-out van afgelopen zaterdagavond bij Glory 78 tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek. Daarmee richtte hij zich rechtstreeks tot zijn fans. Hari heeft alleen al op Instagram zo'n drie miljoen volgers.

Hari domineerde aanvankelijk de partij en sloeg 'Hightower' Wrzosek drie keer naar de grond, maar ging vervolgens in de tweede ronde verrassend zelf knock-out. Hij incasseerde een harde trap tegen het hoofd. "Het resultaat is niet goed", vervolgde Hari op het sociale netwerk. "Het is moeilijk om een positieve kant aan dit gevecht te zien. Ik voelde me sterk en klaar voor de strijd."

Hari stelt zelf dat het tot de fatale trap voortreffelijk verliep en dat hij totaal geen pijn voelde. Het eindresultaat was dan ook frustrerend. "Maar ik ben op de goede weg. Ik stop niet voordat ik in deze klasse heb huisgehouden. Laten we starten met een rematch", daagde hij Wrzosek direct weer uit. "Ik wil jullie bedanken voor de enorme steun. Ik zal jullie trots maken, dat beloof ik."



Hari groeide begin deze eeuw uit tot een waar kickboksicoon door kampioen zwaargewicht in de K1 te worden. De 36-jarige Hari heeft ruim 120 partijen achter zijn naam, zijn laatste overwinning dateert echter van 2015.

Hari wil het graag nog eens opnemen tegen Rico Verhoeven, de Brabander die al jarenlang de wereldkampioen is bij de zwaargewichten van Glory. De twee kickboksers namen het de afgelopen jaren twee keer tegen elkaar op; twee keer won Verhoeven omdat Hari geblesseerd raakte.



De Amsterdammer moest het eind vorig jaar voor lege tribunes in Ahoy ook afleggen tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi, die hem in de derde ronde knock-out sloeg.

Om weer in aanmerking te komen voor een duel met Verhoeven, had Hari zaterdag in ieder geval moeten winnen van de relatief onbekende Pool Wrzosek. Wederom eindigde de partij echter in een grote teleurstelling voor Hari.



Het roept de vraag op of de carrière van Hari nu wellicht voorbij is. Hari is zelf nog niet van plan te stoppen, meldde hij tijdens een persmoment voorafgaand aan het gevecht van zaterdag. Vanwege tegenvallende prestaties van de laatste tijd beëindigde hij na 15 jaar de samenwerking met trainer Mike Passenier.

Met zijn nieuwe trainer Said El Badaoui wil Hari de komende jaren weer terugkeren aan de top.

