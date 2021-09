Atlasleeuwen weer veilig in Marokko na angstig avontuur in Guinee

De Marokkaanse voetbalselectie is veilig en wel teruggekeerd op het trainingscomplex van de Marokkaanse voetbalbond.

Zo ook AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal. Hij verbleef de afgelopen dagen met zijn ploeggenoten, onder wie ook Souffian El Karouani (NEC), in Guinee om zich voor te bereiden op de WK-kwalificatiewedstrijd deze maandag in hoofdstad Conakry.

Daar vond zondag echter een staatsgreep plaats. De FIFA besloot om veiligheidsredenen het duel tussen Guinee en Marokko uit te stellen. "Met de hulp van de koning van Marokko zijn we zondagnacht veilig teruggekomen", laat Aboukhlal weten op de website van AZ.

Volgens Aboukhlal was er zaterdag bij aankomst in Guinee nog niets te merken van het naderende onheil. "We zijn naar het hotel gegaan en dat was prima. Daarna hebben we getraind en zijn we gaan slapen. De volgende dag zijn we gaan ontbijten en was er nog niets aan de hand.", vertelt Aboukhlal.



"Toen ik op mijn kamer lag te rusten, hoorde ik schoten. Ik dacht eerst nog dat het vuurwerk was, wat niet echt logisch was. Je denkt niet snel aan iets anders. Het bleef doorgaan en bij de lunch kregen we te horen dat ze bezig waren om de president gevangen te nemen. Toen wisten we dat het schoten waren en dat bleef de hele dag doorgaan."

Koning

"Al snel werd het duidelijk dat de koning van Marokko bezig was om ons terug te halen. Dat was nog niet makkelijk, want alle vliegvelden waren al dicht. Gelukkig was het vliegtuig waarmee we gekomen waren nog in het land. Via de achterdeur van het hotel moesten we toen snel weg en met de bus naar het vliegveld. Er reden militairen voor ons en de gordijnen moesten dicht blijven", aldus Aboukhlal.



Onderweg waren volgens Aboukhlal veel mensen in feeststemming, omdat de president was opgepakt. "Er werd geschreeuwd en tegen de bus geschopt. Op een gegeven moment stonden we stil in dat hele gebeuren. Dan schrikt iedereen. We wisten niet of de mensen blij of boos waren. Gelukkig voor ons waren ze blij. Toen we daar doorheen waren, kregen we het voor elkaar om terug te komen."

Aboukhlal voegt zich deze week weer bij de AZ-selectie.

