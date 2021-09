Meer dan 21.500 Afghanen willen naar Nederland komen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meer dan 21.500 aanvragen ontvangen van mensen uit Afghanistan die aanspraak willen maken op de regeling voor mensen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt.

Niet alle aanvragen zijn gedaan voor individuen, maar sommige ook voor groepen. Daarom kan het daadwerkelijke aantal hoger uitvallen.

Er moet nog worden beoordeeld of de aanvragers in aanmerking komen voor asiel, laat een ministeriewoordvoerder weten. Het gaat hier om de speciale regeling die ook voor Afghaanse tolken geldt.

Het aantal aanvragen is fors hoger dan het ministerie eerder meldde. Eerder ging het naar verluidt om 15.000 tot 16.000 meldingen. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het niet ondenkbaar dat er dubbele aanvragen zijn ingediend. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, kon ze niet zeggen.



Het ministerie meldde vorige week dat het ruim zeshonderd mensen "in beeld" heeft voor hulp bij het verlaten van Afghanistan. De groep bestaat voornamelijk uit Nederlanders, statushouders en familieleden die voor gezinshereniging in aanmerking komen. Van de zeshonderd vallen 56 mensen onder de motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj.

Die motie regelt dat niet alleen tolken maar ook anderen die de Nederlandse missie hielpen in aanmerking komen voor hulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewakers, juristen, koks of chauffeurs.

