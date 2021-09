Scholen direct na zomervakantie weer broeinest coronavirus

Nu in het hele land de scholen weer open zijn, vormen die meteen weer een belangrijke verspreidingsplek voor het coronavirus.

In diverse regio's zijn sinds het begin van het schooljaar alweer tientallen klassen naar huis gestuurd vanwege besmettingen, zo laten GGD'en weten aan het ANP.

Ook de laatste cijfers van het RIVM bevestigen dat het onderwijs weer een belangrijke plaats van besmetting is. Van alle coronagevallen waarvan de GGD'en afgelopen week de vermoedelijke setting wisten te achterhalen, was dat in een op de acht gevallen (12,5 procent) het onderwijs of de kinderopvang. Onder kinderen in de basisschoolleeftijd steeg het aantal besmettingen fors.

In Utrecht, waar kinderen hun eerste schoolweek na de zomervakantie erop hebben zitten, worden dagelijks tien tot vijftien klassen naar huis gestuurd vanwege positieve testen, vertelt een woordvoerster van de GGD. Het beeld is vergelijkbaar in de regio Haaglanden, die eveneens deel uitmaakt van de regio Midden.



Dit deel van het land begon vorige week aan het nieuwe schooljaar. In Den Haag en omstreken werden in die eerste week 34 basisschoolklassen naar huis gestuurd, laat de GGD daar weten. Dat aantal moet volgens een woordvoerster wel met een slag om de arm worden bekeken. "Er is een grijs gebied. Zo melden misschien niet alle scholen zich."

In Hollands Midden, de regio van Leiden en omstreken, telde de GGD tot nog toe op twintig scholen besmettingen. In totaal moesten leerlingen van 27 klassen daar in quarantaine.

