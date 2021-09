RAM verkoopt slechts 10 procent van de vloot, optimistisch over najaar

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc heeft uiteindelijk slechts 10 procent van haar vloot verkocht, minder dan de geplande 30 procent.

Negen maanden na het afkondigen van de internationale aanbesteding die bedoeld was om een zestal vliegtuigen van het type Boeing 737-700's van de hand te doen melden ingewijden dat een buitenlandse operator het gehele kavel opgekocht.

Met de verkoop van de zes vliegtuigen komt volgens RAM een eind aan de geplande verkoop van nog eens 2 vliegtuigen in 2022.

Het bedrijf heeft door de zomerpiek een goed kwartaal achter de rug en verwacht ook in de herfst een sterk herstel.



Coronacrisis

Om de coronacrisis te overwinnen besloot RAM vorig jaar om flink te snoeien in de kosten. Zo werden in verschillende ontslagrondes in totaal 858 mensen ontslagen en moest het bedrijf flink snoeien in de vloot.



RAM was van plan ruim een derde van het aantal vliegtuigen weg te doen. Een deel daarvan moest weg middels internationale aanbestedingen. Een maand geleden meldde het bedrijf nog dat slechts één vliegtuig was verkocht.

De verwachtingen over de opbrengsten lopen sterkt uiteen. Deskundigen houden rekening met bedragen tussen de $ 30 á $ 90 miljoen.



Optimistisch

Na de verwachte daling van het luchtverkeer in de relatief rustige maand september verwacht RAM tijdens de mid-kwartaalvakantie in oktober een duidelijk herstel op meerdere trajecten.

"Tegen het einde van het jaar zijn we van plan om de opgeschorte luchtverbinding Casablanca-Miami te hervatten", vertelt een woordvoeder aan nieuwsdienst Medias24.

Ook gaat RAM meer investeren op zowel de toeristische trajecten als op de lijnen die populair zijn onder de Marokkaanse diaspora in België, Duitsland en Nederland.

