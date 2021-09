Onderwijsvakbond: veel onrust op scholen over corona

Onderwijsvakbond AOb zegt dat op scholen steeds meer onrust ontstaat over corona.

"Ouders begrijpen niet meer wat het beleid is", aldus een woordvoerster. Dinsdag bleek dat scholen aan het begin van het nieuwe schooljaar meteen weer een belangrijke broeinest voor het virus zijn.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) kunnen de quarantaineregels op scholen binnenkort mogelijk juist worden versoepeld. "We merken dat leerkrachten tot dusver heel vaak moesten uitleggen waarom het huidige beleid - waarbij klassen naar huis moeten als leerlingen zijn besmet - is zoals het is", vertelt de woordvoerster.

"Vandaag horen we dan weer dat het aantal besmettingen op scholen toeneemt. Het nieuws verschilt sterk per dag. Dat zorgt voor heel veel onrust in het onderwijs."



Ze noemt het toenemende aantal besmettingen op scholen "precies waar je bang voor bent". Het tegengaan van de verspreiding van corona is in het onderwijs lastig, aldus de AOb, onder meer omdat de ventilatie op scholen niet goed geregeld is en omdat op veel plekken de klassen groot zijn.



Quarantaine

Volgens de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nam afgelopen week vooral onder kinderen in de basisschoolleeftijd het aantal besmettingen flink toe. Uit een rondgang van het ANP bleek dat in diverse regio's tientallen klassen naar huis zijn gestuurd vanwege besmettingen.

De PO-Raad noemde de situatie op scholen maandag al "een grote uitdaging". De huidige quarantaineregels maken de start van het schooljaar lastig, aldus de koepel van basisscholen. "Het vraagt veel van schoolleiders en leraren om snel te moeten omschakelen naar onlineonderwijs. Zeker aan het begin van het schooljaar maken zij graag een goede start met alle leerlingen op school."

Versoepelen is volgens de raad mooi, als het veilig kan.

