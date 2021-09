Vrouw van voormalige Mauritaanse president ontvangt deel gestolen geld terug van Marokkaanse gendarmerie

Het gaat om ruim twee miljoen DH (€ 190.000) van de 2,6 miljoen DH (€ 246.000) die onlangs werd gestolen uit de auto van de echtgenote van de voormalige Mauritaanse president.

Het geldbedrag werd ontvreemd uit de kofferbak van auto van de vrouw van de voormalige Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz.

De inbraak vond plaats toen het voertuig stopte bij een rustplaats in Bouznika. Ze was op weg om een ​​notariële akte te ondertekenen en kwam tot de ontdekking dat het geld ontbrak. Ze deed aangifte bij de gendarmerie in Bouznika.

Met behulp van bewakingscamera's leidde het spoor naar de chauffeur van het voormalige staatshoofd. Hij werd gearresteerd, evenals negen andere vermeende handlangers.



