Nieuw veldhospitaal in Ouarzazate

Gezondheidsautoriteiten in Ouarzazate gaan een nieuw veldhospitaal opzetten om coronapatiënten op te vangen.

Ouarzazate is de afgelopen weken getuige geweest van een toename in het aantal coronabesmettingen en is de zwaarst getroffen stad in de regio Drâa-Tafilalet.

Het veldhospitaal is bedoeld voor de opvang van coronapatiënten uit Ouarzazate, maar ook uit Zagora, Tata en Tinghir. De 1.250 vierkante meter grote tent heeft een capaciteit van 88 bedden.

© MAROKKO.NL 2021