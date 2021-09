Mexico importeert weer Sahara-fosfaat uit Marokko

Het Mexicaanse bedrijf Innophos is weer gestart met de invoer van in de Sahara gewonnen fosfaat.

De Mexicaanse onderneming Innophos heeft deze week weer een lading fosfaaterts ontvangen in haar faciliteiten in Pajaritos, in de haven van Coatzacoalcos, meldt de Mexicaanse pers.

Het is één van de eerste Mexicaanse bestellingen sinds juli 2018, het bedrijf kondigde toen aan "niet langer indirect betrokken" te willen zijn bij de toeleveringsketen uit de Sahara.

Het bedrijf ontving op 4 en 28 augustus twee bulkcarriers met respectievelijk 33.000 en 55.000 ton erts vanuit Laâyoune. De onderneming verwacht "in de komende twee weken" nog een levering uit de OCP-mijnen in de Sahara.



De Verenigde Staten (VS) hervatten onlangs ook al de invoer van fosfaat uit de Sahara. Net als in het geval van Mexico hadden de Amerikanen in augustus 2018 besloten om te stoppen met het importeren van erts uit de Sahara.

De hervatting van de Mexicaanse import gaat gepaard met een kleine politieke toenadering. Van 8 tot 18 september reist een eenheid parachutisten van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) naar Mexico-Stad om deel te nemen aan de militaire parade die op 18 september wordt gehouden ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag

