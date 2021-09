Marokko: 3 maanden celstraf voor vlogger na bekritiseren antiprostitutie-beleid

De rechtbank in Marrakech heeft een vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden wegens "minachting van het gezag".

Naast de celstraf moet Saadan ook een geldboete betalen van 1.000 DH (€ 95).



Vlogster Jamila Saadan, op YouTube bekend onder de naam 'Oum bialf Rajol', werd eind juli in haar woning gearresteerd nadat ze in een videoboodschap de koning van Marokko er van had beschuldigd te weinig te doen tegen de prostitutie in Marrakech.

De zoon van de vrouw werd ook veroordeeld. Hij kreeg vier maanden voorwaardelijk opgelegd wegens het opnemen van de video en het verspreiden van de beelden.



Mensrenrechtenorganisatie AMDH had tevergeefs verzocht om de vrijlating van Saadan. In de videoboodschap worden verschillende prominente zakenlieden en leden van de koninklijke familie - waaronder koning Mohammed VI - rechtstreeks geciteerd.

AMDH had het Openbaar Ministerie verzocht de vrouw niet te vervolgen maar juist een transparant onderzoek in te stellen naar haar verklaringen met betrekking tot sekstoerisme, pedofilie en mensenhandel.

© MAROKKO.NL 2021