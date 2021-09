Strafproces om dodelijke aanslagen Parijs in 2015 van start

buitenland 8 sep 3:59

In Frankrijk begint het proces rondom de aanslagen op onder meer concerthal Bataclan en voetbalstadion Stade de France in november 2015 in Parijs.

Hierbij kwamen 130 mensen om het leven en raakten ongeveer 350 mensen gewond. Het was de dodelijkste aanslag in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Twintig verdachten zullen worden berecht, waarvan zes niet aanwezig zijn bij het proces. De zaak duurt naar verwachting negen maanden. De uitspraak staat momenteel gepland voor 24 en 25 mei volgend jaar. 330 advocaten werken aan het proces, 300 slachtoffers worden gehoord en ook de voormalig Franse president François Hollande zal getuigen. Het dossier is bijna een miljoen pagina's dik.

Een van de mensen die moet voorkomen is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die er levend vanaf kwam. Hij is medio januari 2022 aan de beurt om te spreken, maar het is niet zeker of hij gebruik gaat maken van zijn spreektijd. De andere verdachten zouden bijvoorbeeld wapens en valse documenten hebben geleverd of zouden de daders hebben vervoerd of onderdak hebben geboden. Niet alle verdachten zouden op de hoogte zijn geweest van kwade bedoelingen van de aanslagplegers. © ANP 2021