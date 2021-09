RIVM: Ruim 2800 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal in een maand

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 2843 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat is het hoogste aantal sinds 6 augustus. Het gemiddelde loopt daardoor ook op.

In de afgelopen zeven dagen werden 17.903 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 2558 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste niveau in bijna twee weken tijd, hoewel de verschillen klein zijn.

In Amsterdam kwamen 209 besmettingen aan het licht. In Rotterdam hoorden 145 mensen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen en in Den Haag testten 136 inwoners positief. Daarna volgen Utrecht (63) en Almere (62).



Het aantal sterfgevallen steeg met zeven. In de afgelopen week is het overlijden van 43 coronapatiënten gemeld. Op dat niveau zit Nederland al ongeveer een maand.

Het sterftecijfer schommelt wat, het gaat niet echt omhoog en ook niet echt omlaag.

