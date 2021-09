Elk jaar sterven 30.000 mensen door luchtvervuiling na bosbranden

Jaarlijks sterven wereldwijd gemiddeld 33. 500 mensen aan luchtvervuiling veroorzaakt door bosbranden, melden onderzoekers van de Australische Monash University.

De overledenen zijn slachtoffer geworden van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of longaandoeningen na het inademen van fijnstof.

Volgens de onderzoekers is dit het eerste onderzoek naar de gevolgen wereldwijd van vervuiling door bosbranden. In Japan vallen jaarlijks gemiddeld de meeste doden, namelijk 7000 mensen verspreid over 47 steden. Japan wordt gevolgd door Mexico, met 3000 doden in 10 steden. In Nederland sterven elk jaar gemiddeld 25 mensen aan de gevolgen van natuurbranden. De onderzoekers bekeken ruim 65 miljoen sterfgevallen afkomstig uit 749 steden in 43 landen.

De hoofdauteur van het onderzoek, hoogleraar Yuming Guo, benadrukt dat bosbranden niet alleen gevaarlijk zijn voor mensen die direct door de vlammenzee getroffen worden en bijvoorbeeld gewond raken. "Rook van natuurbranden kan tot 1000 kilometer ver verspreiden en het risico op bosbranden wordt naar schatting groter door klimaatverandering".



Guo wijst onder meer op de 'zwarte zomer' in Australië begin 2020, de vele bosbranden in de Amerikaanse staat Californië en de grote natuurbranden in het Russische Siberië. Vorige maand braken in veel landen rondom de Middellandse Zee ook grote bosbranden uit.

In Griekenland alleen ging in augustus meer dan 100.000 hectare in vlammen op. Deze recente branden zijn niet opgenomen in het onderzoek. De gegevens zijn van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2016.

